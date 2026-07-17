Ct Italia spunta Palladino nel casting | Maldini e Leonardo valutano il colpo a sorpresa

Da calcionews24.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra i nomi valutati per la guida della Nazionale italiana spunta quello di Palladino, con Maldini e Leonardo che stanno considerando questa possibilità. La scelta tra Mancini e Pirlo si avvicina a una decisione definitiva, ma si fanno anche i nomi di altri candidati. La selezione del nuovo allenatore sta entrando nella fase finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ct Italia, Maldini e Leonardo verso la scelta decisiva per la panchina azzurra: tra Mancini e Pirlo spunta la suggestione Palladino. Il casting per il nuovo ct della Nazionale italiana entra nella fase più calda. La coppia formata da Paolo Maldini e Leonardo, insieme al presidente federale Giovanni Malagò, sta lavorando per arrivare a una convergenza definitiva sul nome dell’allenatore chiamato a guidare il nuovo corso azzurro. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la decisione potrebbe arrivare entro pochi giorni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

ct italia spunta palladino nel casting maldini e leonardo valutano il colpo a sorpresa
© Calcionews24.com - Ct Italia, spunta Palladino nel casting: Maldini e Leonardo valutano il colpo a sorpresa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Nuovo ct Italia, spunta la clamorosa ipotesi Pirlo: perché Maldini e Leonardo potrebbero puntare su di luiTra le ipotesi per la guida tecnica della Nazionale italiana, spunta il nome di Andrea Pirlo.

Guardiola ct dell’Italia, la suggestione torna viva: Maldini e Leonardo studiano il colpo per la panchina azzurraMaldini e Leonardo stanno valutando la possibilità di proporre Pep Guardiola come nuovo allenatore della nazionale italiana.

Temi più discussi: Tra Pirlo e Mancini spunta Palladino: Italia, la questione ct non è chiusa. Malagò e Maldini-Leonardo stringono il cerchio; Nuovo ct Italia, tra la prima scelta Pirlo e l'alternativa Mancini spunta la candidatura di Palladino; Ct Italia: il nome nuovo è Palladino. No a Conte, altri due candidati forti; Ct Italia, sprint finale: Pirlo e Mancini in corsa, spunta Palladino.

ct italia spunta palladinoUltimi aggiornamenti: 17 lug 2026, 08:36Continua il lavoro di cesello che sta portando la coppia Maldini-Leonardo e il presidente federale Giovanni Malagò ad una convergenza sul nome del prossimo ct della Nazionale. Andrea Pirlo e Roberto M ... calciomercato.com

ct italia spunta palladinoTuttosport - Tra Pirlo e Mancini spunta Palladino: Italia, la questione ct non è chiusa. Malagò e Maldini-Leonardo stringono il cerchioServe un nome che metta tutti d'accordo per aprire un nuovo ciclo ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web