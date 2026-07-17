Tra i nomi valutati per la guida della Nazionale italiana spunta quello di Palladino, con Maldini e Leonardo che stanno considerando questa possibilità. La scelta tra Mancini e Pirlo si avvicina a una decisione definitiva, ma si fanno anche i nomi di altri candidati. La selezione del nuovo allenatore sta entrando nella fase finale.

Ct Italia, Maldini e Leonardo verso la scelta decisiva per la panchina azzurra: tra Mancini e Pirlo spunta la suggestione Palladino. Il casting per il nuovo ct della Nazionale italiana entra nella fase più calda. La coppia formata da Paolo Maldini e Leonardo, insieme al presidente federale Giovanni Malagò, sta lavorando per arrivare a una convergenza definitiva sul nome dell’allenatore chiamato a guidare il nuovo corso azzurro. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la decisione potrebbe arrivare entro pochi giorni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Ct Italia, spunta Palladino nel casting: Maldini e Leonardo valutano il colpo a sorpresa

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