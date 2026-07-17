Crollo Ponte Morandi 32 condanne in primo grado | quasi 180 anni di carcere in totale

Il 16 luglio 2026, in un procedimento giudiziario, sono state emesse 32 condanne in primo grado per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nel 2018 a Genova, con un totale di quasi 180 anni di carcere. Tra le condanne, anche quella dell’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia e Atlantia, condannato a 12 anni di reclusione. La tragedia ha causato 43 vittime.

Genova, 16 luglio 2026 – L’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia e Atlantia, Giovanni Castellucci, è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. La sentenza è stata pronunciata nel pomeriggio di oggi. La Procura aveva chiesto per Castellucci una condanna a 18 anni e sei mesi. L’ex dirigente, già condannato per la strage di Avellino, si trova attualmente nel carcere di Opera, a Milano. Sono 32 le condanne pronunciate nel processo di primo grado. Il totale delle pene raggiunge poco meno di 180 anni, circa la metà rispetto alle richieste formulate dalla Procura. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Crollo ponte Morandi, le condanne in primo grado

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#PonteMorandi 32 condanne. In tutto 177 anni carcere (ne erano stati chiesti 400). Delusione dei parenti delle vittime Loro condannati per sempre. Nel crollo morirono 43 persone. Le loro voci sui social #Radio1. x.com

Crollo ponte Morandi, la sentenza: l'ex ad di Autostrade Castellucci condannato a 12 anni reddit

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