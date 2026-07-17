Un’ala del tribunale di Bolzano è crollata durante i lavori di ristrutturazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma si sono registrati danni all’edificio. L’Associazione Nazionale Magistrati ha accusato il governo di ignoranza, lamentando una mancanza di attenzione alle strutture giudiziarie. Dopo l’incidente, si stanno valutando i danni e si continua a monitorare la situazione per eventuali rischi futuri.

Le toghe: «L’esecutivo ci ignora». Ma l’incidente è avvenuto proprio durante i lavori. Dopo il crollo, si fanno i conti con i danni e soprattutto con la paura. Bolzano è sotto choc per il crollo della parte centrale del tribunale avvenuto verso le 6 di ieri mattina. Lo stabile, adesso, è inagibile. Tutte le udienze civili e penali sono state rinviate a data da destinarsi. Secondo quanto emerso dai primi sopralluoghi, il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell’edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Nell’immediato, è stato possibile constatare, anche con il supporto dei droni, che non esistono più l’aula della Corte d’Assise, il Consiglio dell’ordine, l’ufficio del procuratore, l’ufficio di presidenza e diversi uffici amministrativi sono stati danneggiati. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Crolla un’ala del tribunale di Bolzano e l’Anm delira accusando il governo

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