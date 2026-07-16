Crollo tribunale Bolzano la denuncia dell’Anm | Palazzi di giustizia con gravi criticità il Governo non risponde

Notizia in breve

Il palazzo di giustizia di Bolzano è crollato, danneggiando diverse aule e uffici, tra cui l’aula principale della Corte d’Assise e due aule al terzo piano destinate alle udienze civili. La denuncia dell’Associazione nazionale magistrati evidenzia che gli edifici giudiziari presentano gravi criticità strutturali e che il governo non ha ancora fornito risposte o interventi. La struttura è stata colpita all’alba, causando la distruzione di parti significative dell’edificio.