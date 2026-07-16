Crollo tribunale Bolzano la denuncia dell’Anm | Palazzi di giustizia con gravi criticità il Governo non risponde
Il palazzo di giustizia di Bolzano è crollato, danneggiando diverse aule e uffici, tra cui l’aula principale della Corte d’Assise e due aule al terzo piano destinate alle udienze civili. La denuncia dell’Associazione nazionale magistrati evidenzia che gli edifici giudiziari presentano gravi criticità strutturali e che il governo non ha ancora fornito risposte o interventi. La struttura è stata colpita all’alba, causando la distruzione di parti significative dell’edificio.
Il crollo ha provocato la distruzione di diverse aule e uffici. Completamente devastata l'aula principale della Corte d'Assise, così come le due aule al terzo piano destinate alle udienze civili Il crollo che all’alba ha interessato il Palazzo di Giustizia di Bolzano riaccende il dibattito su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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