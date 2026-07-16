Bolzano crolla il tetto del tribunale | un ferito

A Bolzano, una parte del tetto di un edificio giudiziario, che stava subendo lavori di ristrutturazione, è crollata all’alba. Un’addetta alle pulizie è rimasta ferita in modo lieve. L’edificio, risalente al periodo del Ventennio, ha subito danni significativi. Non ci sono altre persone coinvolte. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per i controlli e le operazioni di messa in sicurezza.

Nell'edificio erano in corso i lavori di ristrutturazione. Leggermente ferita una donna addetta alle pulizie Sono le prime luce dell’alba, quando una parte importante del tribunale di Bolzano, palazzo che risale al Ventennio, crolla disastrosamente. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell’edificio, dove erano in corso i lavori di ristrutturazione e ampliamento. Attimi di puro terrore e disorientamento. E almeno per il momento, ci sarebbe solo una persona rimasta coinvolta: una donna addetta alle pulizie che è rimasta leggermente ferita ma che fortunatamente è riuscita ad uscire dall’edificio prima del crollo più consistente. Trump: ‘Accordi con i Paesi del Golfo al posto della tassa del 20%’. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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