Il crollo del Tribunale di Bolzano è avvenuto alle 6:24, con gli uffici ancora semi-deserti. Le cause dell’incidente sono ancora incerte, e sono state sollevate numerose domande su come si sia verificato. Nel frattempo, alcuni gruppi estremisti hanno commentato che l’edificio avrebbe potuto essere un “tempio fascista”.

Pochi minuti hanno separato il crollo da una possibile tragedia. La parte centrale del Palazzo di giustizia di Bolzano ha ceduto ieri mattina alle 6:24, quando gli uffici erano ancora quasi vuoti. Se il cedimento fosse avvenuto più tardi, il bilancio avrebbe potuto essere ben diverso: ogni giorno nell’edificio lavorano circa 150 persone. Al momento del crollo erano presenti soltanto il portiere e sei addetti alle pulizie. Uno di loro ha riportato alcuni graffi, ma nessuno è rimasto gravemente ferito. Il fragore del cedimento è stato seguito da una densa nube di polvere, mentre macerie e detriti hanno invaso l’area centrale del palazzo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno isolato la zona e avviato le verifiche sulla stabilità della struttura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Crolla il Tribunale di Bolzano, dubbi sulle cause: “Troppe domande”. Gli estremisti festeggiano: “Era un tempio fascista”

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