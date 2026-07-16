Un edificio del Tribunale di Bolzano è crollato, causando il ferimento lieve di una lavoratrice presente nell’edificio. L’incidente si è verificato in un momento non precisato e sono in corso verifiche sulle cause. Nel frattempo, è stata predisposta l’evacuazione dell’area interessata. La struttura, recentemente oggetto di attenzione per altri motivi, presenta danni significativi. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta. La polizia e i vigili del fuoco sono sul posto per le operazioni di messa in sicurezza.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Crolla la giustizia, letteralmente. Intorno alle 6 di ieri mattina la parte centrale del tribunale di Bolzano è collassata improvvisamente. All’interno erano presenti il personale di pulizia e l’addetto alla portineria: fortunatamente, solo una lieve ferita per una lavoratrice, come assicurato dalla presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Al lavoro le forze dell’ordine e le autorità competenti: la procura ha aperto un’indagine per crollo colposo di costruzioni contro ignoti, mentre sono in corso le stime sull’entità dei danni e la solidità dell’intero complesso. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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© Ilmanifesto.it - Crolla il Tribunale di Bolzano. Ferita lievemente una lavoratrice

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Bolzano, crollo al tribunale: le macerie ricoprono la scalinata

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