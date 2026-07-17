La quarta stagione di DOC – Nelle tue mani sarà trasmessa su Rai 1 a partire dal 24 settembre 2026. Tra i protagonisti confermati c’è Luca Argentero nel ruolo del dottor Andrea Fanti. È stato annunciato anche il coinvolgimento di Cristina Marino, che entrerà nel cast. La stagione vedrà il ritorno di attori già noti e alcuni nuovi interpreti. La data di inizio è stata comunicata ufficialmente.

È ufficiale: la quarta stagione di DOC – Nelle tue mani sta per arrivare su Rai 1. Finalmente c’è una data: giovedì 24 settembre 2026. Accanto a Luca Argentero (nei panni del dottor Andrea Fanti ) torneranno volti già noti al pubblico e ci saranno anche nuovi ingressi. Tra questi spicca Cristina Marino, moglie dell’attore protagonista del celebre medical drama. DOC – Nelle tue mani 4 arriva su Rai 1: data, anticipazioni e il nuovo ruolo di Cristina Marino. Dopo il grande successo delle tre stagioni precedenti, nel palinsesto autunnale di Rai 1 ci sarà la quarta stagione di DOC – Nelle tue mani, con protagonista l’attore Luca Argentero. Si tratta di una delle fiction più attese dal pubblico, impaziente di ritrovare sul piccolo schermo i personaggi più amati, a partire dalla dottoressa Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cristina Marino entra nel cast di DOC – Nelle tue mani 4: tutto quello che sappiamo sull’attrice

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