Eden Lee si unisce al cast della quarta stagione di Tulsa King, la serie con protagonista Stallone. La stagione, annunciata per il 2026, si inserisce in un calendario ricco di produzioni di Taylor Sheridan, autore di Yellowstone. La serie continuerà a seguire le vicende del protagonista, con nuovi personaggi e trame in sviluppo. La produzione sta lavorando alla preparazione di questa nuova fase, mentre il cast si amplia con l’ingresso di nuovi interpreti.

Taylor Sheridan non rallenta: il 2026 è già ricchissimo di novità per l’autore di Yellowstone, tra nuove serie, rinnovi e casting annunci. L’ultimo arriva direttamente da Tulsa King, con una new entry che promette di arricchire ulteriormente la stagione 4. Eden Lee è stata ufficialmente confermata nel cast della quarta stagione della serie con Sylvester Stallone, in un ruolo ricorrente. Interpreterà Maya, descritta come un'”efficiente capo di gabinetto del Governatore dell’Oklahoma”, un personaggio che lascia intendere come la politica locale avrà un peso sempre maggiore nelle vicende di Dwight Manfredi. Lee è nota soprattutto per il ruolo di Writer Jessica in She-Hulk: Attorney at Law, ma il suo volto è familiare anche grazie a Zero Day, Parish e Twisted Metal. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Eden Lee entra nel cast di Tulsa King 4: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione con Stallone

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