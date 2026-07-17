A 40 anni, una showgirl ha dichiarato di preferire la famiglia al lavoro, considerando le figlie prioritarie rispetto a eventi pubblici come Miss Italia. Ha specificato che le bambine sono nate a tredici mesi di distanza e che la loro presenza ha rappresentato un nuovo inizio. Ha aggiunto che seguire la propria attività professionale con gli stessi impegni non sarebbe stato possibile mantenendo le stesse attenzioni alle figlie.

Poi «a tredici mesi una dall'altra» sono arrivate Luce e Sofia. Le bimbe «hanno segnato un nuovo inizio. Sarebbe stato impossibile occuparmi di loro mantenendo la mia attività con gli stessi ritmi. Diciamo che mi sono concessa un piccolo-grande stop, mossa dal desiderio di dedicarmi a pieno servizio a ciò che metto al di sopra di tutto, la famiglia. Non recito la parte della sentimentalona, sono cresciuta con questi principi». Da quando è diventata madre, la showgirl cerca «di fare il possibile per allontanarmi poco da casa, sto via al massimo una notte se devo condurre le serate. La pubblicità è cambiata, è tutto molto più rapido e questo mi permette di restare mamma a tempo pieno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Cristina Chiabotto: «A 40 anni scelgo la famiglia e il lavoro quanto basta. Le mie figlie vengono prima di tutto, e non vorrei mai vederle a Miss Italia»

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