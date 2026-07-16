La vita di Cristina Chiabotto lontana dalla TV | Marito figlie e lavoro quanto basta Sto meglio adesso

Notizia in breve

Cristina Chiabotto ha dichiarato di aver ridotto le apparizioni televisive negli ultimi anni. Ha spiegato di dedicarsi principalmente a marito, figlie e lavoro, affermando di sentirsi meglio ora. La 39enne ha sottolineato che questa nuova fase è iniziata con la nascita delle sue figlie, portando a un cambiamento nel suo stile di vita. Non ha fornito dettagli su eventuali progetti futuri nel mondo dello spettacolo.