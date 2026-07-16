La vita di Cristina Chiabotto lontana dalla TV | Marito figlie e lavoro quanto basta Sto meglio adesso
Cristina Chiabotto ha dichiarato di aver ridotto le apparizioni televisive negli ultimi anni. Ha spiegato di dedicarsi principalmente a marito, figlie e lavoro, affermando di sentirsi meglio ora. La 39enne ha sottolineato che questa nuova fase è iniziata con la nascita delle sue figlie, portando a un cambiamento nel suo stile di vita. Non ha fornito dettagli su eventuali progetti futuri nel mondo dello spettacolo.
Cristina Chiabotto da qualche anno appare molto poco in TV. La trentanovenne ha spiegato di avere costruito una nuova dimensione iniziata con la nascita delle sue figlie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ricordate Cristina Chiabotto? Dopo l’allontanamento dalla tv, ripercorre alcuni momenti difficili: il tradimento subitoCristina Chiabotto ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita privata, parlando di un tradimento subito che ha segnato il suo percorso.
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