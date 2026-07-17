Cristiana Capotondi | Con il padre di mia figlia è finita ma siamo una grande famiglia allargata
Cristiana Capotondi ha annunciato la fine della relazione con il padre di sua figlia, ma ha sottolineato che sono ancora una famiglia allargata. L’attrice, attiva nel cinema e in televisione da oltre 30 anni, ha affrontato anche periodi di pausa nella sua carriera, iniziata da bambina. La sua storia personale e professionale si intrecciano, senza dettagli sui motivi della separazione. La Capotondi ha mantenuto un rapporto di collaborazione e affetto con l’ex partner.
Una carriera artistica lunga trent'anni, iniziata quando era solo una bambina e costellata di grandi traguardi, ma anche di momenti in cui è stato necessario premere il tasto pausa. Oggi, a 45 anni, Cristiana Capotondi si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. L'attrice, impegnata a teatro come protagonista de L'Attrice, parla della scelta di diventare madre e del modello di famiglia che oggi circonda la figlia Anna. Un'esperienza che si intreccia inevitabilmente con vicende private e riflessioni sulle trasformazioni sociali. Leggi anche: Cristiana Capotondi e Lucia Mascino: "La ricetta della felicità? Aderire a se stessi" Per quindici anni Cristiana Capotondi è stata legata al compagno storico Andrea Pezzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cristiana Capotondi parla della maternità e del padre di sua figlia
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Cristiana Capotondi: «Il padre di mia figlia e io non siamo più insieme, ma Anna ha una grande famiglia allargata. Sono diventata madre a 42 anni, ed era il momento giusto per me»A quattro anni dalla nascita della figlia, l’attrice ha spiegato che non vive più con il padre, ma lui è molto presente nella vita della bambina.
Cristiana Capotondi: “Io e il padre di mia figlia non stiamo più insieme”L’attrice ha annunciato che lei e il padre di sua figlia non sono più insieme, a quattro anni dalla nascita della bambina.
Temi più discussi: Cristiana Capotondi: Troppo seria, ho perso l'infanzia. Da bambina non mi sentivo bella e stimata, recitare è stato il mio riscatto; Cristiana Capotondi: Non sto più con il padre di mia figlia, siamo una famiglia allargata; Cristiana Capotondi: Il padre di mia figlia e io non siamo più insieme, ma Anna ha una grande famiglia allargata. Sono diventata madre a 42 anni, ed era il momento giusto per me; Cristiana Capotondi: Da bambina mi sentivo brutta. Il padre di mia figlia? Non stiamo più insieme ma lui è molto presente.
Cristiana Capotondi racconta la maternità a 42 anni, la famiglia allargata e il padre presente ma lontano. facebook
Un altro cult di #RaiFiction. Da oggi la fiction #Orgoglio, con tutte le sue stagioni, sarà disponibile su #RaiPlay. La serie andò in onda nel 2004, nel cast Elena Sofia Ricci, Daniele Pecci, Gabriella Pession, Franco Castellano, Cristiana Capotondi e Barbara D' x.com
Cristiana Capotondi si confessa al Corriere. Dal legame con il papà biologico alla maternità: Lui è molto presenteCristiana Capotondi si confessa al Corriere: il legame con Andrea Pezzi, la maternità e il rapporto oggi con il padre di sua figlia. Siamo una famiglia allargata. gazzetta.it
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Ho incontrato Anna quando ero pronta Cristiana Capotondi sulla maternità e la famigliaL'attrice ha avuto la figlia a 42 anni, un'età che definisce perfetta per se stessa, e afferma: 'Anna vive in una grande famiglia allargata'. gravidanzaonline.it