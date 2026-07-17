Cristiana Capotondi | Con il padre di mia figlia è finita ma siamo una grande famiglia allargata

Da gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cristiana Capotondi ha annunciato la fine della relazione con il padre di sua figlia, ma ha sottolineato che sono ancora una famiglia allargata. L’attrice, attiva nel cinema e in televisione da oltre 30 anni, ha affrontato anche periodi di pausa nella sua carriera, iniziata da bambina. La sua storia personale e professionale si intrecciano, senza dettagli sui motivi della separazione. La Capotondi ha mantenuto un rapporto di collaborazione e affetto con l’ex partner.

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Una carriera artistica lunga trent'anni, iniziata quando era solo una bambina e costellata di grandi traguardi, ma anche di momenti in cui è stato necessario premere il tasto pausa. Oggi, a 45 anni, Cristiana Capotondi si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. L'attrice, impegnata a teatro come protagonista de L'Attrice, parla della scelta di diventare madre e del modello di famiglia che oggi circonda la figlia Anna. Un'esperienza che si intreccia inevitabilmente con vicende private e riflessioni sulle trasformazioni sociali. Leggi anche: Cristiana Capotondi e Lucia Mascino: "La ricetta della felicità? Aderire a se stessi" Per quindici anni Cristiana Capotondi è stata legata al compagno storico Andrea Pezzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Cristiana Capotondi parla della maternità e del padre di sua figlia

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Cristiana Capotondi: «Il padre di mia figlia e io non siamo più insieme, ma Anna ha una grande famiglia allargata. Sono diventata madre a 42 anni, ed era il momento giusto per me»A quattro anni dalla nascita della figlia, l’attrice ha spiegato che non vive più con il padre, ma lui è molto presente nella vita della bambina.

Cristiana Capotondi: “Io e il padre di mia figlia non stiamo più insieme”L’attrice ha annunciato che lei e il padre di sua figlia non sono più insieme, a quattro anni dalla nascita della bambina.

Temi più discussi: Cristiana Capotondi: Troppo seria, ho perso l'infanzia. Da bambina non mi sentivo bella e stimata, recitare è stato il mio riscatto; Cristiana Capotondi: Non sto più con il padre di mia figlia, siamo una famiglia allargata; Cristiana Capotondi: Il padre di mia figlia e io non siamo più insieme, ma Anna ha una grande famiglia allargata. Sono diventata madre a 42 anni, ed era il momento giusto per me; Cristiana Capotondi: Da bambina mi sentivo brutta. Il padre di mia figlia? Non stiamo più insieme ma lui è molto presente.

cristiana capotondi cristiana capotondi con ilCristiana Capotondi si confessa al Corriere. Dal legame con il papà biologico alla maternità: Lui è molto presenteCristiana Capotondi si confessa al Corriere: il legame con Andrea Pezzi, la maternità e il rapporto oggi con il padre di sua figlia. Siamo una famiglia allargata. gazzetta.it

cristiana capotondi cristiana capotondi con ilHo incontrato Anna quando ero pronta Cristiana Capotondi sulla maternità e la famigliaL'attrice ha avuto la figlia a 42 anni, un'età che definisce perfetta per se stessa, e afferma: 'Anna vive in una grande famiglia allargata'. gravidanzaonline.it

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