L’attrice ha annunciato che lei e il padre di sua figlia non sono più insieme, a quattro anni dalla nascita della bambina. Ha specificato che, nonostante la fine della relazione di coppia, il rapporto tra loro come genitori rimane stabile. La notizia è stata comunicata in modo diretto, senza altri dettagli sulla separazione o sulle motivazioni.

Cristiana Capotondi ha scelto di toccare per la prima volta un aspetto molto privato della sua vita. A quattro anni dalla nascita della figlia Anna, l’attrice romana ha rivelato che la relazione con il padre della bambina è finita, spiegando però che il loro legame come genitori è rimasto solido. Un racconto che offre uno sguardo sulla sua quotidianità e sul modo in cui oggi vive la maternità. L’intervista, rilasciata a “Sette”, riporta al centro dell’attenzione anche il tema delle nuove forme di famiglia, sempre più diffuse nella società italiana.CLICCA E SEGUICI SU FACEBOOK Per la prima volta da quando è diventata madre, Cristiana Capotondi ha parlato apertamente del rapporto con il padre di Anna, nata il 16 settembre 2022. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Cristiana Capotondi: “Io e il padre di mia figlia non stiamo più insieme”

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Cristiana Capotondi parla della maternità e del padre di sua figlia

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