Crans-Montana anche il milanese Lenardo Bove dimesso dal Niguarda | ora tutti fanno il tifo per Francesca Noto
Un ragazzo di 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crans Montana, è stato dimesso questa mattina dall'ospedale Niguarda. Era tra gli ultimi ad essere trasferito a causa delle condizioni di salute. Ora si trova fuori dal nosocomio. La vicenda ha suscitato attenzione e sostegno per la vittima, mentre si fa il tifo per un’altra persona coinvolta nell’incidente.
È stato dimesso questa mattina, venerdì, dal Niguarda Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crans Montana e tra gli ultimi ad arrivare all'ospedale milanese perchè a lungo non in condizione di essere trasportato. Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Leonardo è stato ricoverato nell'ospedale di Zurigo prima di arrivare al Niguarda l'11 gennaio con ustioni sul 50% del corpo dove ha poi trascorso oltre sei mesi. Rimane ora una sola ragazza ancora ricoverata al Niguarda, Francesca Noto, 16 anni e compagna di classe di Leonardo Bove. «Facciamo tutti il tifo per lei», hanno scritto gli amici suo social. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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