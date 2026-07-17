Alle 11.42, la Camera ha approvato la legge elettorale con 217 voti favorevoli, superando di due i consensi della maggioranza. Durante la seduta, alcuni membri della maggioranza hanno evitato di partecipare al voto, temendo possibili ripercussioni che potrebbero influire sulla loro posizione politica, come la perdita di seggi o pensioni. La votazione si è svolta a scrutinio segreto e non sono stati registrati voti contrari o astenuti.

La paura non fa 90, ma 217. Come i voti della maggioranza — perfetti e senza cecchini — che alle 11.42 non mancano all’ultimo sì segreto della Camera alla legge elettorale (anzi ce ne sono due in più del Misto). Questa volta i franchi tiratori — puff — sono tutti scomparsi. Sciolto (per il momento) il partito trasversale delle donne di centrodestra che ha affossato l’emendamento l’altro giorno al motto «tremate, tremate le streghe son tornate». Tante onorevoli di Forza Italia sono ora sedute sui divanetti e parlano di vacanze. Dissimulazione cortese. Più in là, fischiettano anche i peones senza preferenze del Sud che temono di rivedere la cadrega con il binocolo («Non mi citi, ma io tengo il mutuo!»). 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - «Così perdiamo seggio e pensione». E i franchi tiratori della maggioranza di governo si eclissano per la paura di non essere eletti

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