Legge elettorale i franchi tiratori tradiscono la maggioranza | Governo sotto alla Camera

Alla Camera, la maggioranza ha subito una battuta d’arresto sulla legge elettorale, perdendo il voto sull’emendamento che prevedeva un sistema misto di capilista bloccati e preferenze. Un solo voto di differenza ha causato la sconfitta, evidenziando la presenza di franchi tiratori all’interno del gruppo di governo. La perdita mette in discussione la stabilità dell’esecutivo sulla proposta di modifica del sistema elettorale. La votazione si è conclusa con la maggioranza sotto, senza raggiungere il numero di consensi necessari.

Roma, 14 luglio 2026 – È bastato un solo voto per trasformare la promessa di stabilità in una crepa politica. Alla Camera la maggioranza è andata sotto sull’emendamento alla legge elettorale che avrebbe introdotto un sistema misto di capilista bloccati e preferenze. Il risultato è arrivato a scrutinio segreto: 188 voti contrari e 187 favorevoli. Uno scarto minimo, ma sufficiente a mettere il governo di fronte a un dato che nessuna disciplina di partito può nascondere: nel centrodestra sono mancati diversi voti. Non era una fiducia e non produce conseguenze automatiche sull’esecutivo. Ma il peso politico della bocciatura resta. Governo e relatori avevano espresso parere favorevole alla proposta, presentata da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc e sostenuta in Aula anche da Lega e Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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