Lo stadio nel capoluogo sta subendo una trasformazione che prevede la riduzione di una porzione dei Giardini a Lago, destinata a diventare infrastruttura per il Calcio Como. La portavoce ha commentato che questa modifica modifica l’area verde, adattandola alle esigenze sportive. La modifica comporta un cambiamento nell’uso dello spazio pubblico, con l’obiettivo di integrare le strutture sportive nella zona. La riqualificazione riguarda specificamente una parte dei giardini situati vicino al lago.

COMO "Una trasformazione che riduce una parte dei Giardini a Lago a infrastruttura al servizio del Calcio Como ". Così Elisabetta Patelli, portavoce regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, interviene sulla variante urbanistica approvata dell’Amministrazione di Como, che prevede di destinare una parte dei giardini del lungolago a servizi funzionali al nuovo stadio. "Esistono due modi profondamente diversi di immaginare il futuro di Como: realizzare uno stadio inserito armonicamente nella città, rispettandone l’identità, il paesaggio e gli spazi pubblici, oppure trasformare progressivamente una parte della città in un’estensione dello stadio:... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Così lo stadio rimodella il capoluogo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Maestosa e affascinante, Torino è l'Italia nascosta": così Forbes incensa il capoluogo piemonteseTorino, quarta città più grande d’Italia, viene descritta da Forbes come una meta maestosa e affascinante, definendola un vero e proprio tesoro...

MALAGÒ, LA PRIMA GAFFE: “AGNELLI DOVEVA FARE LO STADIO”.MA LA JUVE LO STADIO L’HA GIÀ FATTO. E IL CALCIO ITALIANO HA PROBLEMI BEN PIÙ PROFONDI.Il presidente del Comitato Olimpico si è espresso criticando la gestione del calcio italiano, affermando che l'ex presidente della Juventus avrebbe...

Si parla di: Così lo stadio rimodella il capoluogo.

Abodi sullo Stadio della Roma: Il progetto va avanti così come è stato immaginato e sognatoIl ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, è stato intervistato da Radio Roma Sound parlando della questione stadi in Italia: Sugli stadi c'è un'accelerazione che non si è mai vista negli ... corrieredellosport.it

Spogliatoio rustico e bolgia infernale: così Pjanic descrive lo stadio dove giocherà l'Italia in BosniaGuardando alla sfida imminente, Pjanic ha evidenziato sia i meriti della sua nazionale sia le difficoltà che attendono l’Italia, soprattutto dal punto di vista ambientale. Sarà prima di tutto una ... corrieredellosport.it