Maestosa e affascinante Torino è l' Italia nascosta | così Forbes incensa il capoluogo piemontese
Torino, quarta città più grande d’Italia, viene descritta da Forbes come una meta maestosa e affascinante, definendola un vero e proprio tesoro nascosto nel Paese. Nonostante le sue dimensioni e il patrimonio culturale, la città sembra essere spesso trascurata, secondo alcune opinioni. Questa percezione si riflette anche nelle osservazioni di chi si interessa di identità italiana, sottolineando un certo distacco tra il suo valore reale e la sua presenza nel discorso pubblico.
“Sarà pure la quarta metropoli più grande d'Italia, ma sembra stranamente dimenticata", e per gli amanti dell'italianità, questo, è un ottimo segnale di cui tenere conto. Parole che non sono state pronunciate da una delle tante guide locali che quotidianamente intrattengono i turisti, né estratte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Klose nuovo allenatore della Lazio per il dopo-Sarri? Cosa renderebbe così affascinante questa scelta biancocelesteCalciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti.
Forbes, Devasini batte Ferrero e Pignataro: è lui il più ricco d’ItaliaDal bisturi alle stablecoin: la scalata dell’ex chirurgo che ha superato i giganti dell’industria e della finanza Mentre il pubblico… Mentre il...