Juve ecco Celik | soffiato alla Roma stava per rinnovare il contratto

Da gazzetta.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha concluso l'acquisto di Zeki Celik, che arriva a parametro zero. Il difensore turco aveva già un accordo con la Roma e stava per rinnovare il contratto, ma ha scelto di trasferirsi alla Juventus. Si tratta del secondo acquisto estivo della squadra, dopo Jeff Ekhator, e rafforza la fascia destra, dove l’anno scorso erano presenti Pierre Kalulu, Emil Holm in prestito e Joao Mario.

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Dopo Jeff Ekhator, si sta per materializzare il secondo colpo estivo della Juventus, questa volta a parametro zero. Si tratta di Zeki Celik, rinforzo per la fascia destra dove l'anno scorso era presente di fatto soltanto Pierre Kalulu, oltre a Emil Holm (in prestito) e Joao Mario (bocciato). L'esterno turco è invece un profilo più esperto, già pedina della sua nazionale e già ambientato in Italia e in Serie A. Lascia la Roma dopo quattro stagioni e dopo un'estenuante trattative per il rinnovo del contratto che è definitivamente naufragata quando sembrava ormai destino un prolungamento. Il 29enne risponde alle richieste di Luciano Spalletti di un rinforzo già formato e pronto all'uso, che i bianconeri hanno inseguito sin dalla primavera convincendolo presto a cambiare casacca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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