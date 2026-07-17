Cos' è la tetraparesi spastica i sintomi e le aspettative di vita della grave malattia muscolare
Una donna di 38 anni, figlia di un ex ct, è deceduta ed era affetta da tetraparesi spastica. La malattia muscolare si manifesta con problemi motori e può derivare da danni o alterazioni dello sviluppo delle vie nervose. La condizione può compromettere gravemente le capacità motorie e la mobilità. La durata della vita varia a seconda della gravità, ma non ci sono dati certi sulla prognosi di questa patologia.
Valentina Baldini, figlia di Silvio, ct dell’Italia, è morta a 38 anni, affetta da una tetraparesi spastica. Si tratta di una grave malattia muscolare, che può essere causata da un danno o da un’alterazione nello sviluppo delle vie nervose. I sintomi più evidenti riguardano la difficoltà nel controllo dei riflessi muscolari, determinando rigidità e contrazioni involontarie. Si tratta di una condizioni cronica, molte persone riescono ad avere un’aspettativa di vita vicina a quella della popolazione generale. Cos’è la tetraparesi spastica A differenza di altre forme di paralisi cerebrale che interessano solo alcune parti del corpo, questa condizione colpisce entrambi i lati dell’organismo. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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