Cos' è la tetraparesi spastica i sintomi e le aspettative di vita della grave malattia muscolare

Notizia in breve

Una donna di 38 anni, figlia di un ex ct, è deceduta ed era affetta da tetraparesi spastica. La malattia muscolare si manifesta con problemi motori e può derivare da danni o alterazioni dello sviluppo delle vie nervose. La condizione può compromettere gravemente le capacità motorie e la mobilità. La durata della vita varia a seconda della gravità, ma non ci sono dati certi sulla prognosi di questa patologia.