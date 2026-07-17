Nel fine settimana dal 17 al 19 luglio 2026, a Milano si svolge la Pizza Week con eventi dedicati alla pizza. In Valtellina si celebra la bresaola con manifestazioni gastronomiche, mentre nel Pavese si tiene la festa della panissa. Sono previsti anche appuntamenti per le famiglie, con sagre e mostre in diverse località della regione. Le iniziative si svolgono principalmente durante i tre giorni di fine settimana.

Nel weekend del 17, 18 e 19 luglio 2026 non mancano gli appuntamenti gastronomici, da Pizza Week a Milano alla celebrazione della bresaola in Valtellina o della panissa nel Pavese. Il fine settimana offre però anche molte opportunità culturali (spesso con accesso gratuito): con una mostra originale a Palazzo Reale nel capoluogo, la valorizzazione della lingua italiana con la Treccani in Val Seriana, scienza, astronomia e natura nel Varesotto. Poi tanta musica a Pavia, a Cremona e a Lodi, clown e acrobati nelle vie del centro storico di Monza e pic nic, anche serali, pernsati per le famiglie. Un fine settimana tutto da scoprire, dunque, a Milano e nelle province della Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend del 17, 18 e 19 luglio 2026: sagre, mostre ed eventi per le famiglie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Opposizioni protestano in Regione Lombardia contro presenza ICE a Milano-Cortina

Notizie e thread social correlati

Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend del 29, 30 e 31 maggio 2026: sagre, festival ed eventi da non perdereDal 29 al 31 maggio, a Milano e in Lombardia si svolgono sagre, festival e mercatini.

Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend dal 15 al 17 maggio: feste, eventi e sagreIl fine settimana dal 15 al 17 maggio 2026 in Lombardia proporrà una serie di eventi e iniziative dedicate ai prodotti di stagione, come gli asparagi...

Temi più discussi: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 luglio: tutti gli eventi; Weekend a Milano: cosa fare fino a domenica 12 luglio; Eventi a Milano dal 13 al 19 Luglio; Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend del 10, 11 e 12 luglio 2026: sagre, feste popolari e concerti.

Concerti, visite guidate, eventi en plein air ed altre idee su cosa fare questo fine settimana a Milano (17-19 luglio) eventiatmilano.it/2026/07/weeken… x.com

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 luglio: tutti gli eventiLa Pizza Week con oltre 60 indirizzi da scoprire, i cinema all'aperto, i laboratori per bambini e ancora eventi gratuiti e per famiglie ... milanotoday.it

Cosa fare a Milano oggi 16 luglio: Jannacci e Signoroni al Castello e Salmo al Rugby Sound FestivalI nostri consigli per questo giovedì ... msn.com