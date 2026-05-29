Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend del 29 30 e 31 maggio 2026 | sagre festival ed eventi da non perdere
Dal 29 al 31 maggio, a Milano e in Lombardia si svolgono sagre, festival e mercatini. In città si tengono concerti, spettacoli e iniziative dedicate alla natura, mentre in provincia si svolgono eventi enogastronomici e attività all'aperto. Sono in programma anche esposizioni e manifestazioni culturali, con un’attenzione particolare alle tradizioni locali e all’ambiente. Il fine settimana vede un susseguirsi di appuntamenti che coinvolgono pubblico di tutte le età.
Milano, 29 maggio 2026 – Dal 29 al 31 maggio 2026 Milano e la Lombardia entrano nel vivo della stagione degli eventi all’aperto con un fine settimana che intreccia musica, enogastronomia, mercatini, spettacoli e iniziative dedicate alla natura. Tra gli appuntamenti le celebrazioni per la Festa della Lombardia a Milano, la Festa di Primavera ai Bagni Misteriosi e il Mercatone dell’Antiquariato sul Naviglio Grande. Dopo la stagione dei tulipani arriva anche il momento dell’ autoraccolta delle ciliegie nei campi alle porte della città. Fuori Milano il calendario si allarga tra grandi festival musicali, sagre storiche e appuntamenti dedicati ai sapori del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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