Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend del 29 30 e 31 maggio 2026 | sagre festival ed eventi da non perdere

Notizia in breve

Dal 29 al 31 maggio, a Milano e in Lombardia si svolgono sagre, festival e mercatini. In città si tengono concerti, spettacoli e iniziative dedicate alla natura, mentre in provincia si svolgono eventi enogastronomici e attività all'aperto. Sono in programma anche esposizioni e manifestazioni culturali, con un’attenzione particolare alle tradizioni locali e all’ambiente. Il fine settimana vede un susseguirsi di appuntamenti che coinvolgono pubblico di tutte le età.