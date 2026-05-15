Il fine settimana dal 15 al 17 maggio 2026 in Lombardia proporrà una serie di eventi e iniziative dedicate ai prodotti di stagione, come gli asparagi e le fragole. Numerose feste popolari, sagre e manifestazioni si svolgeranno in diverse città e borghi della regione, coinvolgendo le tradizioni contadine e culturali locali. Oltre alle celebrazioni gastronomiche, ci saranno anche concerti e spettacoli musicali che animeranno le piazze e le vie principali della Lombardia durante questi tre giorni.

Milano, 15 maggio 2026 – Il weekend del 15, 16 e 17 maggio 2026 in Lombardia sarà ricco di appuntamenti dedicati ai grandi prodotti della primavera, tra asparagi, fragole, tradizioni contadine e musica, senza dimenticare le storiche feste popolari che animano città e borghi della Lombardia. Dalle sagre gastronomiche ai mercati agricoli, alle Ville Aperte, passando per spettacoli dal vivo all’ombra della Madonnina, laboratori per bambini, street band e iniziative nei centri storici, il fine settimana porta con sé un calendario fitto di eventi pensati per famiglie, gruppi di amici e appassionati di cucina locale. Anche Milano e i grandi centri rilanciano con festival culturali, appuntamenti all’aperto e iniziative nei quartieri, mentre nei piccoli paesi tornano le manifestazioni legate ai sapori del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend dal 15 al 17 maggio: feste, eventi e sagre

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