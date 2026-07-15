Durante la finale dei Mondiali 2026, prevista per domenica 19 luglio a New York, ci sarà un intervallo di 25 minuti tra il primo e il secondo tempo. Durante questa pausa, si svolgerà uno spettacolo di metà partita della durata di 25 minuti. La partita si terrà presso uno stadio della città e le autorità hanno confermato la presenza di uno show speciale durante l’intervallo. Nessun dettaglio sui contenuti dell’evento è stato ancora comunicato.

Tutto è pronto a New York per la finale dei Mondiali 2026 di calcio, in programma domenica 19 luglio. Grande attesa per lo show extra che farà da cornice all’evento: non solo la tradizionale cerimonia di chiusura ma anche l’ half-time show in perfetto stile Super Bowl, che porterà ad una significativa novità per l’atto conclusivo della Coppa del Mondo. Si va, infatti, verso un intervallo tra i due tempi prolungato: ai 15 minuti previsti se ne aggiungeranno 10-11 per quasi mezz’ora di show tra primo e secondo tempo, proprio come accaduto durante l’ultima finale del Mondiale per Club. A guidare l’ half-time show al New York New Jersey Stadium sarà Chris Martin dei Coldplay e i protagonisti attesi sono Madonna, Shakira, i BTS, Justin Bieber, Burna Boy, il direttore d’orchestra Gustavo Dudamel e il PS22 Chorus. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Mondiali 2026, half-time show durante la finale: 25 minuti di intervallo tra primo e secondo tempo

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BTS x Shakira x Madonna – FIFA World Cup 2026 Halftime Show THE FINAL FIRE | Epic Performance

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