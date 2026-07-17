Carmelo Vetro, boss di Favara, e Giancarlo Teresi, dirigente regionale delle Infrastrutture e Mobilità, hanno optato per il giudizio abbreviato in relazione a un procedimento per corruzione aggravata, avviato ad aprile. Entrambi sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine sulle tangenti legate a appalti pubblici in Sicilia. A differenza di Vetro e Teresi, un altro imputato ha deciso di riservarsi di partecipare al processo.

Hanno scelto il giudizio abbreviato il boss di Favara (Ag) Carmelo Vetro, e il dirigente regionale del dipartimento delle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana Giancarlo Teresi, arrestati con l'accusa di corruzione aggravata ad aprile. Nell’indagine furono coinvolti, tra gli altri, anche il fratello di Vetro, Salvatore, e Antonio Lombardo, dipendente e amministratore formale della società dell’imprenditore mafioso: anche loro hanno scelto il rito alternativo. Secondo l’accusa - l’inchiesta è stata coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo Vito Di Giorgio- Teresi avrebbe "asservito la propria funzione» agli interessi privati del boss di Favara, in passato condannato per mafia a 9 anni con sentenza ormai definitiva, ricevendo in cambio diverse tangenti. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Corruzione e appalti in Sicilia: il boss Vetro e il dirigente Teresi scelgono l’abbreviato, Aveni si riserva

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Palermo: imprenditore e dirigente Regione Siciliana indagati per tangenti

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