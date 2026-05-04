Droga traffico da Altavilla all’hinterland napoletano | otto imputati scelgono il giudizio abbreviato

Da avellinotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto persone coinvolte in un’indagine sulla droga hanno scelto il giudizio abbreviato. L’indagine ha ricostruito un percorso che parte da Napoli, passa per Altavilla Irpina e arriva alle piazze di spaccio nel beneventano. Durante le indagini sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e sono state raccolte prove sui movimenti dei trafficanti. I processi sono stati programmati presso il tribunale competente.

C'è una rotta. Parte da Napoli, attraversa Altavilla Irpina, raggiunge le piazze di spaccio del beneventano.A gestirla, secondo l'accusa, era un'associazione a delinquere composta da otto persone: tre irpine, cinque napoletane. Tutti hanno scelto il rito abbreviato.Il 21 maggio il pubblico.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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