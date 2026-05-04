Droga traffico da Altavilla all’hinterland napoletano | otto imputati scelgono il giudizio abbreviato

Otto persone coinvolte in un’indagine sulla droga hanno scelto il giudizio abbreviato. L’indagine ha ricostruito un percorso che parte da Napoli, passa per Altavilla Irpina e arriva alle piazze di spaccio nel beneventano. Durante le indagini sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e sono state raccolte prove sui movimenti dei trafficanti. I processi sono stati programmati presso il tribunale competente.

C'è una rotta. Parte da Napoli, attraversa Altavilla Irpina, raggiunge le piazze di spaccio del beneventano.A gestirla, secondo l'accusa, era un'associazione a delinquere composta da otto persone: tre irpine, cinque napoletane. Tutti hanno scelto il rito abbreviato.Il 21 maggio il pubblico.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Spaccio di droga a Benevento: udienza per due imputati con rito abbreviatoL’udienza per Assunta Nocera, 35 anni, e Matteo Lamparelli, 27 anni, imputati in un’inchiesta su detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a... Altavilla Irpina, l’inchiesta sul traffico di droga: nuova svolta per Francesco De AngelisLa Cassazione annulla l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli: nuovo giudizio sulla scarcerazione di Francesco De Angelis In tale sede, la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Traffico di droga, De Angelis lascia il carcere: disposti i domiciliari dal Riesame napoletano; Altavilla, spedizione punitiva per un debito di droga: ai domiciliari Ferrante; Spaccio di droga, il Riesame dispone i domiciliari per un componente del gruppo di Americo Marrone; Raid punitivo per un debito di droga: scarcerato Ferrante, concessi i domiciliari. Agevolava traffico internazionale droga, commissariata società portualeNon sarebbe rimasta estranea al contesto criminale ma si è inserita anche attraverso l'inerzia e la tolleranza dei propri assetti gestionali in un meccanismo agevolativo stabile che ha favorito la ... ansa.it Traffico transnazionale di droga, ordinanza per 12 in Italia e SpagnaDue ordinanze di cautelari sono state eseguite, in Italia e in Spagna, nei confronti di 12 indagati nell'ambito di un'operazione antidroga transazionale, denominata 'Barcellona express-Farfalla', da ... ansa.it In manette 17enne sorpreso a Ostia con droga e quasi 3mila euro contanti. Controlli dei carabinieri sul litorale: 9 arresti https://canaledieci.it/2026/05/04/17enne-sorpreso-ad-ostia-con-droga-e-oltre-2mila-euro-in-contanti-maxi-operazione-dei-carabinieri-sul-lit - facebook.com facebook Maxi stretta della polizia: 200 chili di droga sequestrati e 41 arresti in un mese x.com