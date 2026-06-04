È stata richiesta l’arresto di un deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, sospettato di corruzione. Secondo le indagini, alcune assunzioni di familiari e collaboratori di politici del centrodestra nel Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario sarebbero state influenzate dal deputato. Le nomine coinvolgono mogli, figli e generi di politici, oltre a uomini di fiducia.

Le assunzioni di mogli, figli, generi e collaboratori di politici del centrodestra nel Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario ( Cefpas ) sarebbero state in parte pilotate dal deputato regionale forzista Riccardo Gallo Afflitto. La Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, ha chiesto l’arresto per corruzione del politico azzurro nell’inchiesta sul Cefpas, che coinvolge altre sette persone ed è legata all’affidamento di incarichi e di appalti all’interno dell’ente regionale. Dovranno presentarsi davanti al gip di Caltanissetta per gli interrogatori preventivi anche il direttore... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sicilia, chiesto l’arresto per corruzione del deputato regionale Riccardo Gallo (Forza Italia): appalti e incarichi a moglie e uomini di fiducia

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Palermo - I pm di Caltanissetta chiedono l'arresto per corruzione del deputato regionale Mancuso

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