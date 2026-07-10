Exequiel Zeballos continua a essere uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Il talento del Boca Juniors è una richiesta precisa del direttore sportivo Giovanni Manna, che lavora da mesi sull’operazione, ma la trattativa resta inevitabilmente legata alle cessioni. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il club azzurro considera l’esterno argentino il profilo ideale per qualità, prospettiva e margini di crescita, ma prima sarà necessario alleggerire una rosa ancora troppo numerosa. Il Napoli ha già raggiunto un’intesa di massima con il calciatore. Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, l’agente Diego Merino è arrivato nei giorni scorsi in città e ha incontrato il direttore sportivo Giovanni Manna per definire gli ultimi dettagli di un contratto quadriennale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Zeballos resta il primo obiettivo: Manna aspetta le cessioni per chiudere il colpo”

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