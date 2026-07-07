Il Napoli ha deciso di bloccare temporaneamente il mercato, puntando a cedere almeno 25 giocatori prima di acquistare nuovi calciatori. La rosa attualmente risulta troppo ampia a causa del ritorno di numerosi calciatori dai prestiti. La strategia prevede di ridurre le uscite prima di concentrarsi sugli acquisti. La società ha comunicato questa priorità prima di procedere con eventuali nuovi ingaggi.

Il Napoli si prepara ad affrontare una delle sessioni di mercato più particolari degli ultimi anni. Prima di pensare ai nuovi innesti, la priorità assoluta sarà ridurre una rosa diventata extralarge dopo il rientro dei tanti calciatori dai prestiti. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, è stato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis a fare chiarezza durante la presentazione della nuova maglia del Centenario, confermando che il mercato in entrata resterà inevitabilmente bloccato fino a quando non verrà completata una significativa opera di sfoltimento dell’organico. Il numero uno azzurro ha spiegato che il Napoli conta attualmente 47 giocatori in rosa e che almeno 25 dovranno essere ceduti prima di poter valutare nuovi acquisti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, De Laurentiis frena il mercato: prima 25 cessioni, poi gli acquisti”

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