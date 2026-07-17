Il Leeds United ha annunciato l'acquisto di Tarik Muharemovic dal Sassuolo. Il centrocampista italiano ha firmato un contratto di cinque anni. La cifra dell'operazione non è stata resa nota, ma si stima intorno ai 40 milioni di euro. Muharemovic si trasferisce dalla Serie A alla Premier League.

Il Leeds United è lieto di annunciare l'ingaggio di Tarik Muharemovic, proveniente dal Sassuolo, squadra di Serie A italiana, con un contratto quinquennale per una cifra non rivelata (40 milioni di euro, ndr)., L'imponente difensore diventa il nostro secondo acquisto a titolo definitivo di questa sessione di mercato estiva, dopo l'ingaggio di Harry Wilson, portando con sé una grande esperienza nonostante la giovane età., Muharemovic è stato uno dei migliori giocatori del Sassuolo durante la stagione 202526, conclusasi con un ottimo undicesimo posto in classifica. Sulla scia di questa brillante prestazione, il ventitreenne ha poi rappresentato la Bosnia ed Erzegovina ai Mondiali FIFA di quest'estate. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Muharemovic lascia il Sassuolo: ufficiale il passaggio al Leeds

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