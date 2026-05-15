Nella serata trascorsa all’Olimpico, l’Inter ha concentrato l’attenzione sulla pianificazione per la prossima stagione, con particolare interesse per alcune trattative di mercato. Nel mirino ci sono giocatori giovani e promettenti, tra cui Nico Paz, Koné e Muharemovic, con il tecnico Chivu coinvolto nelle discussioni. Le indiscrezioni riportate indicano un’attenta valutazione delle possibilità di ingaggio e di trasferimento, mentre il club valuta le strategie per rafforzare la rosa in vista degli impegni futuri.

L’altra sera nella pancia dell’Olimpico lo sguardo dell’Inter si è proiettato già alla prossima stagione. Marotta dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Lazio ha chiarito subito quale sarà il perimetro del mercato estivo: il club nerazzurro ragionerà nell’ottica di una evoluzione e non di una rivoluzione. La rima è nella forma più che nella sostanza, considerando la volontà del club di mantenere lo zoccolo duro che ha permesso di innescare quello che per il momento è già il terzo ciclo più vincente della storia dell’Inter. Il presidente nerazzurro e Piero Ausilio agiranno quindi in continuità con quanto avvenuto dopo Monaco, quando – senza farsi prendere dalla frenesia di voler voltare a tutti i costi pagina – decisero di resistere alla tentazione di cedere i pezzi pregiati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Dal sogno Nico Paz a Koné e Muharemovic: le “trattative” di Chivu per la sua nuova Inter

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