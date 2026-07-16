Tania Sperindio, 62 anni, è stata uccisa a martellate dall'ex marito in un episodio avvenuto nella zona di Coriano, nel Riminese. La donna aveva permesso all'uomo di rimanere nella casa dopo la separazione, dividendo gli spazi. Secondo quanto emerso, Sperindio desiderava semplicemente leggere un libro in tranquillità prima dell'aggressione. La vicenda riguarda un femminicidio che ha coinvolto il suo ex marito, il quale è stato arrestato.

Della vita della vittima del femminicidio di Mulazzano di Coriano nel Riminese si conoscono pochi dettagli. Tania Sperindio, 62 anni è stata uccisa a martellate dall’ex marito Mario Bonifazi. Il delitto è avvenuto nella casa in cui per anni avevano convissuto, pare, stando alle indagini dei carabinieri, dopo una lite sullo stesso immobile che la donna avrebbe voluto vendere al contrario dell’ex coniuge. Il ritratto della sessantaduenne è quello di una donna molto riservata: alcuni anni fa la coppia aveva deciso di separarsi e lei era andata a vivere a Rimini, nel capoluogo a venti minuti di auto dalla vecchia casa. Si era rivolta all’avvocata Michela Zangheri che fa parte di Nd Noidonne (movimento contro la violenza). 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Tania Sperindio e la separazione dall'ex marito che l'ha uccisa a martellate: «Gli aveva concesso di rimanere, dividendo la casa. Sognava di leggere un libro in pace»

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