Una coppia è stata picchiata davanti a casa. L’uomo accusato di averli aggrediti è stato assolto da stalking e lesioni, mentre è stato condannato a sette mesi di reclusione per resistenza e lesioni alle forze dell’ordine. Il processo ha riguardato un 36enne nigeriano, che non è stato riconosciuto colpevole delle accuse di stalking e lesioni, ma è stato riconosciuto colpevole di aver opposto resistenza durante l’intervento delle forze dell’ordine.

Assolto dalle accuse di stalking e lesioni nei confronti dell’avvocato Gianluca Bonazza e della moglie; mentre per la resistenza e lesioni alle forze dell’ordine, un 36enne nigeriano non evita una condanna a sette mesi di reclusione. È finito così, ieri al tribunale di Ferrara, il processo che aveva ottenuto una ribalta nazionale. Lo straniero era accusato di aggressione a calci e morsi ai carabinieri e anche di stalking e lesioni ai danni dell’avvocato Gianluca Bonazza e della moglie, assaliti, secondo i due coniugi, dopo averlo rimproverato perché urinava davanti al cancello di casa loro. Nel corso del processo, però, una testimone oculare ha raccontato una versione diametralmente opposta rispetto a quella dell’avvocato Bonazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coppia picchiata davanti a casa. Assolto dalle accuse l’aggressore. Condannato ’solo’ per resistenza

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She Made Him a Famous Artist, Then Exposed His Betrayal—Now Her Ex Begs for Her Return!

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