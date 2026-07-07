Un giovane di 20 anni è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale su minore. La sentenza ha stabilito che il fatto non costituisce reato. Il processo si è concluso con questa decisione, che ha escluso responsabilità penale per l'imputato. La vicenda riguardava un'accusa di abuso su un minore, ma non sono state trovate prove sufficienti per condannare. La decisione è stata pronunciata al termine del procedimento giudiziario.

E’ stato assolto dalla pesante accusa di violenza sessuale su minore perché "il fatto non costituisce reato". Si è chiuso così il processo in rito abbreviato a carico di un giovane pratese residente in provincia di Pistoia, oggi 21 anni, difeso dagli avvocati Mauro Cini e Davide Pucci, che nel novembre 2023 era stato denunciato da una ragazzina, all’epoca 17 anni, originaria di Perugia, che aveva sostenuto di essere stata costretta dal ragazzo ad avere un rapporto sessuale mentre i due si trovavano a un concorso ippico in provincia di Rimini. La giovane aveva presentato più denunce nei confronti del ragazzo ma alcune sono state archiviate già in fase di indagine perché la stessa ragazza aveva spiegato che il rapporto non era stata consumato dopo il suo rifiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza sessuale su minore. Ventenne assolto dalle accuse

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