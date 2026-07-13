La Juventus ha iniziato oggi la preparazione estiva alla Continassa, con l’arrivo di Douglas Luiz tra i primi. Assenti i calciatori impegnati con le nazionali, che si uniranno in seguito. La squadra si è radunata per i primi allenamenti, segnando l’inizio della nuova stagione. La sessione si svolge sotto il caldo estivo, con i giocatori pronti a lavorare sul campo in vista delle sfide in programma.

Le vacanze sono finite ed è tempo di tornare al lavoro in campo: inizia oggi la preparazione estiva della Juventus in vista di quella che dovrà essere una stagione di riscatto dopo le delusioni di quella passata. I primi ad arrivare al JMedical per le visite di rito sono stati i tre portieri Di Gregorio, Perin e Pinsoglio, giunti al centro medico della Juventus nella serata di ieri. In mattinata si sono presentati tutti gli altri giocatori e, tra giovani aggregati e nazionali non ancora a Torino, in totale sono 22 i giocatori a disposizione di Spalletti. Per chi è sceso in campo al Mondiale con le loro rispettive nazionali – David, Bremer, McKennie, Conceição, Yildiz e Koopmeiners – ci sarà qualche giorno in più di vacanza, prima di raggiungere la squadra dalla prossima settimana. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, al via la nuova stagione alla Continassa: c’è Douglas Luiz, assenti i nazionali

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