INPS concorso per 1.695 funzionari | domande entro il 27 luglio 

L’INPS ha aperto un concorso pubblico per assumere 1.695 funzionari a tempo indeterminato. La selezione avviene tramite esami e valutazione dei titoli. Le domande devono essere presentate entro il 27 luglio. La posizione riguarda la famiglia professionale dedicata alla progettazione, erogazione e controllo dei servizi. La procedura riguarda candidati in possesso di specifici requisiti e prevede una fase di valutazione dei titoli e un esame scritto.

L’INPS ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 1.695 funzionari nella famiglia professionale “progettazione, erogazione e controllo dei servizi”. Il numero dei posti, inizialmente pari a 1.024, è stato successivamente elevato a 1.695 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2026, n. 108, che ha modificato la precedente deliberazione del 10 giugno 2026, n. 100. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale inPA. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 27 luglio 2026. Dopo tale termine, la procedura informatica sarà definitivamente bloccata e non sarà più possibile compilare o trasmettere la domanda. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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