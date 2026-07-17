controlli nelle colonie in disuso clandestini sgomberati

Notizia in breve

Nove persone sono state denunciate dopo controlli in colonie abbandonate e hotel dismessi. Le forze dell’ordine hanno verificato la presenza di clandestini che si erano stabiliti all’interno di queste strutture chiuse. Durante le operazioni, sono stati identificati e allontanati alcuni individui irregolari. Nessuna persona è rimasta all’interno delle strutture al termine delle operazioni, che sono state condotte in modo da garantire la sicurezza pubblica.