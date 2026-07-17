Controlli nelle colonie in disuso clandestini sgomberati
Nove persone sono state denunciate dopo controlli in colonie abbandonate e hotel dismessi. Le forze dell’ordine hanno verificato la presenza di clandestini che si erano stabiliti all’interno di queste strutture chiuse. Durante le operazioni, sono stati identificati e allontanati alcuni individui irregolari. Nessuna persona è rimasta all’interno delle strutture al termine delle operazioni, che sono state condotte in modo da garantire la sicurezza pubblica.
Nove persone sono state denunciate al termine di una serie di controlli nelle ex colonie abbandonate ed alberghi in disuso, effettuati dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico, assieme al Nucleo Elicotteri di Forlì ed i rinforzi del Secondo Battaglione Carabinieri Liguria (inviati in Riviera per garantire ancora di più la sicurezza nel periodo estivo). Tre giovani, due marocchini ed un tunisino, sono stati denunciati per concorso in violazione di domicilio, danneggiamento ed invasione di terreni ed edifici; hanno forzato gli accessi e si sono accampati all’interno di un ex hotel a Villamarina. Due tunisini sono stati denunciati perché... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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