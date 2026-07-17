Controlli nelle colonie in disuso clandestini sgomberati

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nove persone sono state denunciate dopo controlli in colonie abbandonate e hotel dismessi. Le forze dell’ordine hanno verificato la presenza di clandestini che si erano stabiliti all’interno di queste strutture chiuse. Durante le operazioni, sono stati identificati e allontanati alcuni individui irregolari. Nessuna persona è rimasta all’interno delle strutture al termine delle operazioni, che sono state condotte in modo da garantire la sicurezza pubblica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nove persone sono state denunciate al termine di una serie di controlli nelle ex colonie abbandonate ed alberghi in disuso, effettuati dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico, assieme al Nucleo Elicotteri di Forlì ed i rinforzi del Secondo Battaglione Carabinieri Liguria (inviati in Riviera per garantire ancora di più la sicurezza nel periodo estivo). Tre giovani, due marocchini ed un tunisino, sono stati denunciati per concorso in violazione di domicilio, danneggiamento ed invasione di terreni ed edifici; hanno forzato gli accessi e si sono accampati all’interno di un ex hotel a Villamarina. Due tunisini sono stati denunciati perché... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

controlli nelle colonie in disuso clandestini sgomberati
© Ilrestodelcarlino.it - Controlli nelle colonie in disuso, clandestini sgomberati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Alloggi turistici, il nodo dei recuperi. Caccia a hotel in disuso e ex colonieIn riviera, si registra una forte domanda di alloggi turistici, in particolare case al mare.

Vetrina sugli immobili in disuso: i bandi per farli rivivereÈ stata aperta una nuova sezione sul sito di Palazzo Marino che mostra la mappa delle proprietà pubbliche inutilizzate.

Temi più discussi: Controlli nelle colonie in disuso, clandestini sgomberati; CESENATICO: Controlli nelle colonie abbandonate, denunciate 3 persone; Stretta sul commercio con le colonie israeliane, il puzzle della Ue; Controlli dei Carabinieri, si accampano nell'hotel in disuso: denunciati. Fallisce il tentato furto di un I-Phone.

controlli nelle colonie inControlli nelle colonie in disuso, clandestini sgomberatiNove persone sono state denunciate al termine di una serie di controlli nelle ex colonie abbandonate ed alberghi in ... ilrestodelcarlino.it

controlli nelle colonie inCesenatico, maxi controlli dei carabinieri: nove denunceProseguono i controlli straordinari dei carabinieri a Cesenatico, intensificati in vista dell'elevata affluenza turistica estiva ... livingcesenatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web