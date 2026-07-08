Alloggi turistici il nodo dei recuperi Caccia a hotel in disuso e ex colonie

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In riviera, si registra una forte domanda di alloggi turistici, in particolare case al mare. Le proprietà più richieste sono quelle situate in zone strategiche, ben mantenute e di dimensioni adeguate. Si cerca anche tra gli hotel dismessi e le ex colonie, con l’obiettivo di recuperare strutture abbandonate o in disuso. I prezzi variano principalmente in base alla posizione, alle condizioni dell’edificio e alla metratura.

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In riviera la richiesta di case al mare è molto alta. La differenza sostanziale nel mercato e quindi nei prezzi, la fanno l’ubicazione, lo stato in cui si trova il fabbricato e naturalmente la superficie. In un contesto in cui molti vogliono acquistare la seconda casa in riviera o addirittura desiderano lasciare la città per andare a vivere al mare, in alcune zone c’è una domanda che supera l’offerta, come appunto a Cesenatico. In questa realtà molti si stupiscono del fatto che vi siano da anni decine di colonie e di alberghi in stato di abbandono, che non vengono trasformati in appartamenti. Ebbene la risposta è nelle regole, perché se il Pug, il Piano urbanistico generale, prevede la destinazione d’uso in ricettivo turistico, non si può costruire del residenziale, quindi delle abitazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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