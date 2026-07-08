In riviera, si registra una forte domanda di alloggi turistici, in particolare case al mare. Le proprietà più richieste sono quelle situate in zone strategiche, ben mantenute e di dimensioni adeguate. Si cerca anche tra gli hotel dismessi e le ex colonie, con l’obiettivo di recuperare strutture abbandonate o in disuso. I prezzi variano principalmente in base alla posizione, alle condizioni dell’edificio e alla metratura.

In riviera la richiesta di case al mare è molto alta. La differenza sostanziale nel mercato e quindi nei prezzi, la fanno l’ubicazione, lo stato in cui si trova il fabbricato e naturalmente la superficie. In un contesto in cui molti vogliono acquistare la seconda casa in riviera o addirittura desiderano lasciare la città per andare a vivere al mare, in alcune zone c’è una domanda che supera l’offerta, come appunto a Cesenatico. In questa realtà molti si stupiscono del fatto che vi siano da anni decine di colonie e di alberghi in stato di abbandono, che non vengono trasformati in appartamenti. Ebbene la risposta è nelle regole, perché se il Pug, il Piano urbanistico generale, prevede la destinazione d’uso in ricettivo turistico, non si può costruire del residenziale, quindi delle abitazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alloggi turistici, il nodo dei recuperi. Caccia a hotel in disuso e ex colonie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alloggi accessibili, pressing dei sindaci su Bruxelles per fondi e nuove regole. Resta il nodo degli affitti breviI sindaci di varie città europee hanno inviato richieste a Bruxelles per ottenere fondi destinati a migliorare l’edilizia abitativa e per approvare...

Affitti brevi, gli alloggi turistici tolgono spazio a 304mila residentiNegli ultimi anni, gli affitti brevi di alloggi turistici nelle grandi città italiane hanno portato alla perdita di circa 304.

Argomenti più discussi: Alloggi turistici, il nodo dei recuperi. Caccia a hotel in disuso e ex colonie; Affitti turistici, il Tar apre al check-in da remoto. Property Managers Italia chiede regole uguali per tutti.

Affitti brevi, gli alloggi turistici tolgono spazio a 304mila residentiGli affitti brevi, l’offerta di alloggio turistico che negli ultimi anni ha trasformato le grandi città italiane, hanno sostituito 304mila potenziali residenti. La stima è contenuta nella ... msn.com

Alloggi accessibili, pressing dei sindaci su Bruxelles per fondi e nuove regole. Resta il nodo degli affitti breviRoma, 30 aprile 2026 – L’edilizia abitativa è ormai diventata un problema che riguarda l’intera Unione europea. Per questo la Commissione europea si impegna a lavorare al tanto atteso Affordable ... quotidiano.net