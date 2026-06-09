È stata aperta una nuova sezione sul sito di Palazzo Marino che mostra la mappa delle proprietà pubbliche inutilizzate. La sezione include bandi e opportunità per valorizzare gli immobili sfitti o abbandonati del Comune. La piattaforma permette di consultare i beni disponibili e le procedure di assegnazione o vendita. L’obiettivo è incentivare il recupero e l’uso di immobili dismessi attraverso strumenti pubblici. La nuova vetrina si rivolge a soggetti interessati a investimenti o riqualificazioni del patrimonio pubblico.

Una finestra sui beni del Comune inutilizzati, la geo mappa delle proprietà vuote dell’Amministrazione: è la nuova sezione dedicata al patrimonio pubblico in disuso, ora accessibile sul sito di Palazzo Marino. Voluta dall’assessorato al Demanio, mette a disposizione informazioni e immagini su ogni immobile o area in attesa di un progetto di restituzione alla città. "Apriamo una nuova porta sul patrimonio della città. Uno strumento piuttosto inedito per un’amministrazione pubblica che – spiega l’assessore al Bilancio e Demanio, Emmanuel Conte – in totale trasparenza, apre alla partecipazione di idee, competenze e investimenti per dare nuova vita a beni che sono e possono tornare davvero di tutti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vetrina sugli immobili in disuso: i bandi per farli rivivere

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