Contemporary Speech incontra il Festival dell’Aglio Rosso di Proceno
Un evento dedicato alla cultura dell’aglio rosso si è svolto a Proceno, con il coinvolgimento di Contemporary Speech. La manifestazione, alla sua quarta edizione, ha visto la partecipazione di diverse persone, che hanno condiviso tradizioni e conoscenze legate alla coltivazione e all’uso di questa varietà di aglio. Durante la giornata, sono stati presentati prodotti locali e approfondimenti sulla storia del territorio. L’iniziativa si è svolta in un contesto di incontri tra comunità e realtà agricole della zona.
PROCENO (VT) – Ci sono luoghi nei quali la cultura nasce dall’incontro tra le persone, la storia e il territorio. È questo lo spirito con cui la IV edizione di Itinerari Musicali Francigeni & Contemporary Speech ’26 incontra quest’anno la III edizione del Festival dell’Aglio Rosso di Proceno, dando vita a un fine settimana nel quale musica, tradizioni rurali, creatività giovanile e valorizzazione delle eccellenze locali diventano parti di un unico racconto. Sabato 18 e domenica 19 luglio il borgo medievale dell’Alta Tuscia ospiterà infatti due concerti della sezione CONTEMPORARY SPEECH, progetto di Progetto Sonora Impresa Sociale dedicato ai nuovi linguaggi musicali e realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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