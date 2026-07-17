Contemporary Speech incontra il Festival dell’Aglio Rosso di Proceno

Notizia in breve

Un evento dedicato alla cultura dell’aglio rosso si è svolto a Proceno, con il coinvolgimento di Contemporary Speech. La manifestazione, alla sua quarta edizione, ha visto la partecipazione di diverse persone, che hanno condiviso tradizioni e conoscenze legate alla coltivazione e all’uso di questa varietà di aglio. Durante la giornata, sono stati presentati prodotti locali e approfondimenti sulla storia del territorio. L’iniziativa si è svolta in un contesto di incontri tra comunità e realtà agricole della zona.