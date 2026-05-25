DAB Festival 26 Vivaldiana di Spellbound Contemporary Ballet e Sulla leggerezza
Al Teatro comunale Piccinni si svolge il DAB Festival 26, dedicato alla danza contemporanea e intitolato “Everybody dance!”. La manifestazione prosegue fino al 7 giugno e include le esibizioni di Spellbound Contemporary Ballet con la coreografia “Vivaldiana” e la performance “Sulla leggerezza”.
Prosegue al Teatro comunale Piccinni DAB Festival 26 – DanzaABari 2026, il festival dedicato alla danza contemporanea quest’anno intitolato “Everybody dance!”, in programma fino al 7 giugno al Teatro comunale Piccinni. Dopo l’apertura del 24 e 25 maggio con due appuntamenti dedicati alla ricerca. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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