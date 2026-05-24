Napoli applausi e cori per Conte | l’ultimo saluto al Mister

Gli ultras hanno esposto uno striscione e applaudito il tecnico durante l’ultimo saluto al Mister. In campo, l’allenatore ha mantenuto un atteggiamento calmo, ricevendo i cori dei tifosi nel rispetto delle norme di sicurezza. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con i supporter che hanno dimostrato affetto e riconoscenza. La presenza è stata concentrata in un momento di conclusione di un ciclo, senza ulteriori interventi ufficiali.

? Punti chiave Cosa ha spinto gli ultras a dedicare questo striscione proprio oggi?. Come ha gestito Conte la pressione dei tifori nei momenti difficili?. Quale lascito concreto lascia il tecnico alla rosa azzurra?. Chi potrà sostituire il mister per mantenere la mentalità vincente?.? In Breve Vittoria per 1-0 contro l'Udinese nello Stadio Diego Armando Maradona il 24 maggio 2026.. Ultras dedicano striscioni al tecnico per il biennio di guida tecnica partenopea.. Separazione ufficiale confermata dopo la conferenza stampa prevista per domenica 24 maggio.. Il Napoli deve ora cercare un nuovo profilo per gestire il progetto sportivo.. Lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ha accolto l’addio di Antonio Conte con un applauso collettivo dopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese in questa domenica 24 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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