Consorzio Asi miasmi | riattivate le centraline di monitoraggio
Le centraline di monitoraggio dei miasmi nella zona industriale di Ponte Valentino sono state riattivate. La decisione è stata comunicata dal presidente del Consorzio Asi di Benevento in seguito a segnalazioni di odori sgradevoli. Le apparecchiature erano state installate nel 2024 e ora sono di nuovo operative. La riattivazione si inserisce in un intervento di controllo ambientale nella zona. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di funzionamento o sui risultati attesi.
Tempo di lettura: < 1 minuto In considerazione delle recenti segnalazioni per i miasmi percepiti in zona industriale, il Presidente del Consorzio Asi di Benevento Domenico Vessichelli, informa la cittadinanza che sono in corso di riattivazione le centraline di monitoraggio già presenti dal 2024 a Ponte Valentino. Tali centraline intercettano le emissioni odorigene e verificano i parametri previsti nelle singole autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti alle aziende, presso le fonti di emissione già individuate in precedenza nell’agglomerato industriale. Si provvederà nei prossimi giorni a rilasciare le password di accesso al sistema alle Autorità preposte, al fine di garantire massima trasparenza nelle procedure. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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