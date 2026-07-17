Consorzio Asi miasmi | riattivate le centraline di monitoraggio

Notizia in breve

Le centraline di monitoraggio dei miasmi nella zona industriale di Ponte Valentino sono state riattivate. La decisione è stata comunicata dal presidente del Consorzio Asi di Benevento in seguito a segnalazioni di odori sgradevoli. Le apparecchiature erano state installate nel 2024 e ora sono di nuovo operative. La riattivazione si inserisce in un intervento di controllo ambientale nella zona. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di funzionamento o sui risultati attesi.