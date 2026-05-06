Asi di Caserta | Marianna Dell’Aprovitola guida il nuovo consorzio

È stato annunciato il nuovo consorzio che gestirà l'area di Asi di Caserta, con Marianna Dell’Aprovitola come nuova guida. I nuovi dirigenti si affiancheranno alla presidenza e prenderanno il posto di chi ha guidato l’ente negli ultimi dodici anni. La modifica nella gestione arriva dopo un lungo periodo di continuità e coinvolgerà diverse figure che si occuperanno delle attività e dei servizi dell’area.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi dirigenti che affiancheranno la presidenza?. Come cambierà la gestione dell'area dopo dodici anni di continuità?. Quale comune riceverà l'ultimo rappresentante mancante nominato dalla Regione?. Perché la nuova squadra deve bilanciare esperienza e rinnovamento?.? In Breve Comitato direttivo composto da Nicola Tamburrino, Gianfranco L’Arco e Francesco Di Virgilio.. Nuova gestione interrompe il ciclo amministrativo di dodici anni di Raffaella Pignetti.. Decisione presa all'unanimità dal consiglio generale mercoledì 6 maggio 2026.. In attesa della nomina di un rappresentante indicato dalla Regione.. La nuova guida del Consorzio Asi di Caserta è stata definita mercoledì 6 maggio 2026, quando il consiglio generale ha scelto all’unanimità Marianna Dell’Aprovitola come nuova presidente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asi di Caserta: Marianna Dell’Aprovitola guida il nuovo consorzio Notizie correlate Dell’Aprovitola eletto presidente del Consorzio Asi Caserta“Con senso di responsabilità istituzionale e profonda consapevolezza del compito affidatomi, assumo da oggi la Presidenza del Consorzio ASI Caserta,... La neopresidente dell'Asi Dell'Aprovitola: "Consorzio tornerà a essere luogo di programmazione e sviluppo”“Con senso di responsabilità istituzionale e profonda consapevolezza del compito affidatomi, assumo da oggi la Presidenza del Consorzio Asi Caserta,... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: ASI - Si chiude l’era Pignetti, solo il centrosinistra presenta la lista: Dell’Aprovitola presidente ECCO IL NUOVO CDA e quando si insedia; Tutto fatto all'Asi. ECCO CHI SARA' la nuova presidente dopo i 12 anni inquietanti di Raffaela Pignetti e chi entrerà nel comitato direttivo. UFFICIALE: Marianna Dell’Aprovitola nuova presidente dell’Asi. Ecco I NOMI del nuovo comitato direttivoCASERTA – Tutto come previsto, da qualche minuto il Consorzio Asi di Caserta ha una nuova governance, alla Presidenza è stata eletta all’unanimità la sindaca di Carinaro, Marianna dell’Aprovitola, la ... casertace.net CDA DELL’ASI. Fico nomina il presidente provinciale Buompane. Sbagliato non farlo dimettere prima da coordinatore provinciale dei 5 StelleCASERTA – Dopo poco tempo dall’ufficializzazione della nuova presidente Marianna Dell’Aprovitola, è arrivata anche la nomina del rappresentante della regione Campania all’interno del comitato ... casertace.net Carinaro, Pd: "Dell'Aprovitola alla guida dell'Asi Caserta è un risultato di impegno e costanza" - #Pupiatv - facebook.com facebook