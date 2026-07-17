Il campionato di A2 Credem Banca 202627 inizia domenica 18 ottobre al Pala De Andrè con la partita tra Consar Ravenna e Yuasa Grottazzolina. La squadra avversaria include ex giocatori Guzzo, Mancini e Cavuto. La partita rappresenta l’esordio e si concluderà con una sfida contro una delle squadre più forti del campionato.

Comincia domenica 18 ottobre al Pala De Andrè contro la corazzata Yuasa Grottazzolina degli ex Guzzo, Mancini e Cavuto il campionato di A2 Credem Banca 202627 della Consar Ravenna. È il quinto esordio casalingo consecutivo per la formazione ravennate. Oggi è stato diffuso a Bologna il calendario, durante l’evento conclusivo di Volley Mercato, presentato dal giornalista Rai Maurizio Colantoni e caratterizzato dall’intermezzo musicale della chitarrista Silvia Boschiero e dalle magie dell’illusionista Luca Bono. La prima trasferta sarà il 25 ottobre a Porto Viro, con altri due ex: il coach Matteo Bologna e il centrale Lorenzo Grottoli. Poi la squadra di Valentini potrà sfruttare un calendario che le propone tre gare su quattro al De Andrè contro Lagonegro, Brescia e Macerata, con l’unico viaggio a Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Consar, alla prima c’è Grottazzolina: "Partenza e finale con le più forti"

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