L’uscita di Selvaggia Lucarelli da Ballando con le stelle è uno degli argomenti più discussi della nuova stagione televisiva. La giornalista, opinionista e volto storico del programma sembra ormai pronta a volare verso un’altra avventura, quella dell’Isola dei Famosi 2026, e la sua possibile assenza ha aperto un vortice di ipotesi, smentite e retroscena che stanno animando il mondo dello spettacolo. La domanda che circola ovunque è una sola: chi prenderà il suo posto nella giuria? Quali nomi stanno emergendo? E quali profili potrebbero davvero affiancare Carolyn Smith nella parte più tecnica del programma? Scopriamolo insieme. Il nome più chiacchierato nelle ultime settimane è stato quello di Francesca Fagnani, complice il suo stile diretto e la capacità di tenere testa a qualsiasi personaggio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ballando con le stelle, chi sostituirà Selvaggia Lucarelli? Tutti i nomi in corsa e le ipotesi più forti

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SCOSSA SHOCK IN RAI: SELVAGGIA LUCARELLI LASCIA TUTTO E VOLA A MEDIASET! BALLANDO NEL CAOS

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