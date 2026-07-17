Conquista i quarti da n° 704 del ranking e scoppia a piangere | la reazione è commovente

Notizia in breve

L’ungherese Matyas Fuele ha vinto il suo primo quarto di finale in un torneo ATP, battendo il brasiliano Seyboth Wild 5-7, 6-4, 6-3 al Challenger di Cordenons. Dopo la vittoria, Fuele ha scoppia a piangere, visibilmente emozionato. Con questa vittoria, ha raggiunto i quarti di finale dalla posizione numero 704 nel ranking.