Conquista i quarti da n° 704 del ranking e scoppia a piangere | la reazione è commovente
L’ungherese Matyas Fuele ha vinto il suo primo quarto di finale in un torneo ATP, battendo il brasiliano Seyboth Wild 5-7, 6-4, 6-3 al Challenger di Cordenons. Dopo la vittoria, Fuele ha scoppia a piangere, visibilmente emozionato. Con questa vittoria, ha raggiunto i quarti di finale dalla posizione numero 704 nel ranking.
Al Challenger di Cordenons, in Friuli-Venezia Giulia, l’ungherese Matyas Fuele ha battuto il brasiliano Seyboth Wild 5-7 6-4 6-3, raggiungendo così il suo primo quarto di finale in un torneo ATP. Dopo il match point il numero 704 del ranking mondiale si è lasciato andare in un pianto carico di emozione correndo tra le braccia della compagna. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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