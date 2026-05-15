La prof gli chiede della festa del papà lui scoppia a piangere e si salva A casa viveva come uno schiavo | la stalla da pulire e le violenze

Da open.online 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conversazione in classe sulla festa del papà, un bambino di 12 anni ha iniziato a piangere, riuscendo così a interrompere un episodio di violenza domestica di lunga data. La famiglia del ragazzo viveva in condizioni di sfruttamento, con lavori forzati e maltrattamenti, tra cui la pulizia incessante di stalle e violenze di vario genere. La domanda posta dalla docente ha portato alla luce un passato di abusi che il bambino aveva subito in casa.

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Una domanda a scuola sulla festa del papà ha rivelato anni di abusi, psicologici e fisici, ai danni di un bambino di 12 anni. Ora la famiglia, una coppia di cinquantenni italiani, deve rispondere all’accusa di maltrattamenti in famiglia in concorso. È successo nel Montebellunese, nel Trevigiano, come racconta il Corriere della Sera: il ragazzino avrebbe vissuto per anni di fatto come uno schiavo in casa con la sua famiglia. Secondo le indagini, il bambino sarebbe stato costretto a svegliarsi all’alba per lavorare nella stalla di famiglia e, una volta rientrato da scuola, a svolgere ulteriori lavori, senza tempo per i compiti. Il padre lo avrebbe anche picchiato con una cintura, con il silenzio della madre, mentre avrebbe ricevuto percosse anche dagli altri fratelli. 🔗 Leggi su Open.online

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