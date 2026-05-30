Cesenatico record di 3.704 atleti | il CSEN conquista il lungomare
Un record di 3.704 atleti ha partecipato alla manifestazione sulla spiaggia di Cesenatico, attirando circa 6.000 persone tra atleti e famiglie. La gestione dell’afflusso è stata organizzata con un coordinamento specifico tra le strutture del Villaggio Accademia, che si sono occupate di supervisionare le gare e garantire il rispetto delle norme di sicurezza. La logistica ha visto un impegno particolare per assicurare il flusso dei partecipanti e il corretto svolgimento delle attività sportive.
? Punti chiave Come hanno gestito l'afflusso di 6.000 persone tra atleti e famiglie?. Chi coordina tecnicamente le gare tra le strutture del Villaggio Accademia?. Quali sono le categorie d'età che competono sul lungomare romagnolo?. Perché i familiari degli atleti hanno ricevuto multe in via Colombo?.? In Breve Partecipazione in crescita del 10% con 175 società sportive iscritte.. Flusso di 6.000 persone tra atleti e famiglie fino a martedì prossimo.. Gestione tecnica affidata a Sonia Franca, Cinzia Pennesi, Monia Melis e Giuliano Pascale.. Disagi per parcheggi in via Colombo nonostante l'indotto per il Cesenatico Camping Village.. Record di 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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