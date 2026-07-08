Alle 15:00 si tiene a Casa Milan la conferenza stampa di presentazione di Rúben Amorim come nuovo allenatore del club. L’evento è seguito con attenzione dal mondo del calcio, che osserva le dichiarazioni del tecnico durante l'incontro ufficiale. La sala stampa è il luogo scelto per l’annuncio, in un momento di grande attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

I riflettori del mondo calcistico sono tutti puntati sul quartier generale rossonero. Oggi, alle ore 15:00, la sala stampa di Casa Milan ospita l'evento più atteso della stagione: la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Rúben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Si apre così, davanti ai media nazionali e internazionali, un nuovo capitolo per il futuro del club, chiamato a inaugurare un ciclo tecnico ambizioso e fortemente proiettato verso i vertici del calcio europeo. A testimoniare l'assoluta rilevanza del momento e la centralità del nuovo allenatore nel progetto societario, al fianco del tecnico portoghese siede una figura d'eccezione: il proprietario del Milan e fondatore di RedBird, Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Amorim, il giorno della presentazione: le dichiarazioni in conferenza stampa | LIVE

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